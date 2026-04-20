«صدمة إيجابية» لأصحاب الهمم في أبوظبي

نظّمت هيئة زايد لأصحاب الهمم تجربة مبتكرة، ضمن فعاليات شهر التوحد العالمي، نقلت من خلالها مفهوم التوعية من الرسائل التقليدية إلى تجربة حيّة تُلامس الجمهور بشكل مباشر، وتُحدث ما يمكن وصفه بـ«الصدمة الإيجابية»، وذلك بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشركة الدار العقارية، في إطار تكامل الجهود المؤسسية لدعم المبادرات المجتمعية الهادفة.

تشكّل هذه التجربة خطوة نوعية تعكس تطور أدوات التوعية المجتمعية؛ إذ شهدت أروقة «ياس مول» مساء أول من أمس، عروض عزف موسيقي مفاجئة قدّمها عدد من أصحاب الهمم من فئة اضطراب طيف التوحد، من بينهم: سارة قتاب (20 عاماً)، وزايد محمد الزعابي (12 عاماً)، وأحمد الهاشمي (15 عاماً)؛ حيث بدأ العزف بشكل طبيعي وسط الزوار دون أي تمهيد، ليتحوّل المشهد خلال لحظات إلى نقطة تجمع وتفاعل لافتة.

وانتقلت التجربة، بعد لحظات من التفاعل، إلى مستوى آخر؛ حيث امتلأت شاشات «المول» برسائل توعية مفاجئة، مصحوبة برموز (QR Code) تتيح للجمهور اكتشاف القصة الحقيقية خلف كل عازف، عبر مقاطع تعريفية قصيرة تكشف عن هويته وموهبته.