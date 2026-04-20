10 ملايين درهم لتأهيل الأطباء في الاستجابة للطوارئ والكوارث

انطلقت أمس أعمال ملتقى أطباء الإمارات بمقر كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي، على أن تتواصل فعالياته ضمن أسبوع متكامل في عدد من إمارات الدولة، وتعقد جلساته وبرامجه التطبيقية اليوم في دبي، والثلاثاء في عجمان، والأربعاء في الفجيرة، ويختتم الخميس في رأس الخيمة.

وبالتزامن مع إطلاق البرنامج، أعلن عن تخصيص منح تدريبية تخصصية وتأهيلية، بقيمة 10 ملايين درهم، موجهة إلى الشباب الإماراتي من خط الدفاع الأول، في مجالات التأهب للطوارئ والاستجابة للكوارث وإدارة الأزمات، وذلك باعتماد من أكثر من عشر جامعات ومراكز تدريب عالمية رائدة، بما يعكس توجهاً مؤسسياً نحو الاستثمار المعرفي النوعي، وفق أعلى المعايير الدولية.

وتمثل هذه المنح ركيزة استراتيجية في تنمية رأس المال البشري الوطني، إذ تفتح آفاقاً أوسع للوصول إلى برامج تدريبية متقدمة، وتسهم في بناء كوادر قيادية إماراتية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات الطارئة بكفاءة واقتدار ضمن أطر مهنية متقدمة.

ويجمع الملتقى بين الجلسات النظرية والتطبيقات العملية، بما يعزز نقل المعرفة إلى مهارات تنفيذية مباشرة، ويواكب متطلبات تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات التأهب والجاهزية والاستجابة.

ويشهد الملتقى إطلاق برنامج فخر القيادات الإماراتية الوطنية الشابة «فخر» تحت شعار «معاً لجاهزية وطن»، وذلك ضمن حملة «فخورين بالإمارات»، في خطوة استراتيجية نوعية، تستهدف إعداد وتمكين جيل إماراتي شاب يمتلك أدوات القيادة المستقبلية في مجالات التأهب والجاهزية والاستجابة الوطنية، بما يعزز استدامة منظومة الجاهزية، ويواكب تطلعات الدولة في هذا المجال الحيوي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التعليم المتخصص والتدريب المهني، من خلال إعداد المشاركين لتولي أدوار قيادية في مسارات التعليم والتطوير والتدريب، ضمن برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة «جاهزية»، وبما يعزز التكامل المؤسسي، ويرسخ مفاهيم الاستجابة الاستباقية.