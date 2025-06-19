سعود بن صقر يحضر أفراح الخوري في أبوظبي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وخليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه يونس حاجي عبدالله الخوري، بمناسبة زفاف نجله محمد، إلى كريمة عثمان حاجي عبدالله الخوري.

وقدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خلال الحفل الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.