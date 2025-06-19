مناقشة الحلول الاستراتيجية لمواجهة تحديات العلاج الإشعاعي

نظّمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أولى فعاليات «لقاء مع الجهة الرقابية» لعام 2025، تحت عنوان «العلاج الإشعاعي للأورام: بين الحاضر والمستقبل»، حيث شارك خبراء من القطاع الصحي وعلاج الأورام بالإشعاع لمناقشة أحدث التطورات في هذا المجال، بالإضافة إلى الأطر الرقابية الوطنية والدولية المتعلقة بالحماية من الإشعاع للمرضى والعاملين، والجوانب الفنية الأخرى المرتبطة بها.

واستعرض المشاركون التقنيات والإجراءات المتبعة للتصوير الإشعاعي في مؤسساتهم، مؤكدين على الدور لهذا النوع من التصوير في مجال العلاج الإشعاعي للسرطان، كونه أداة أساسية في تخطيط العلاج مع العمل على تلبية احتياجات المرضى.

وتطرقت النقاشات أيضاً إلى الحلول الاستراتيجية لمواجهة التحديات الحالية في العلاج الإشعاعي.

وقالت عايدة الشحي مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة: «الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية ومقدمي الرعاية الصحية، لضمان أعلى معايير الأمان الإشعاعي.

وقد وفرت هذه الفعالية منصة مهمة لتبادل الخبرات، وتوحيد أفضل الممارسات، واستكشاف الابتكارات التي ستُسهم في تطوير مستقبل العلاج الإشعاعي في دولة الإمارات».