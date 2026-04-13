Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

شرطة أبوظبي: المسيرات الاحتفالية تحتاج لتصريح

undefined's profile picture

البيان

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور إلى ضرورة عدم إقامة أي مسيرات أو تجمعات احتفالية إلا بتنظيم مسبق من الجهات المختصة، مؤكدة أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المنظمة للحفاظ على السلامة العامة وتفادي أي سلوكيات قد تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر.

وشددت على أن تنظيم الفعاليات بشكل قانوني يسهم في تعزيز الأمن والانسيابية المرورية، داعية أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، بما يعكس الوعي والمسؤولية المجتمعية.

مخالفة مرورية

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي خطورة إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية على الطريق، أو الخروج من نوافذ المركبة وفتحة سقف المركبة، حيث تُعد مخالفة مرورية، وتنص المادة 1 «قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر» مخالفة قدرها 2000 درهم و23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً، والمادة 94 من قانون السير والمرور الاتحادي تنص على «سير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح لها 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة 15 يوماً للمركبات الخفيفة».