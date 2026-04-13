نهيان بن مبارك: الإمارات رسخت التعايش والأخوة الإنسانية

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، احتفالات عيد القيامة المجيد التي أقيمت في كاتدرائية الأنبا أنطونيوس التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في أبوظبي. يأتي حضور معاليه لهذه المناسبة في إطار حرص دولة الإمارات على مشاركة مختلف الجاليات الدينية احتفالاتها ومناسباتها، بما يعكس نموذجها الحضاري الفريد في ترسيخ التعايش والتسامح، وتعزيز التفاهم الإنساني بين الشعوب.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته الافتتاحية لهذا الحفل: يسعدني أن أكون معكم الليلة، في احتفالكم بعيد القيامة المجيد، الذي يمثل بالنسبة لكم، مناسبة متجددة، يتحقق لكم فيها، بإذن الله، صفاء النفس، وبهجة القلب، ومتعة الإيمان بعظمة الخالق، والتسليم بقدرته ومشيئته - أتقدم إليكم جميعاً، بأطيب التمنيات، بعيدٍ سعيد، داعياً الله سبحانه وتعالى، أن تكون هذه الأعياد دائماً، مصدراً للتآلف والمحبة بين الناس، ومجالاً للاحتفال بكل ما هو حقٌ وخيرٌ ورحمة، للبشر في كل مكان. وأضاف معاليه: إن وجودنا معاً الليلة، أيها الإخوة والأخوات، في هذه الكنيسة القبطية، هنا في أبوظبي، إنما هو تجسيد لجانب مضيء في مسيرة دولة الإمارات العزيزة، ألا وهو ما تحظى به الدولة، وبحمدالله، من تعايشٍ وتواصلٍ وأخوةٍ إنسانية، تجمع بين كافة السكان، عبر اختلافات جنسياتهم ودياناتهم، وذلك في تلاحم قوي، يدفع إلى العمل الناجح، في سبيل تحقيق كافة أهداف الوطن وطموحاته. وأعرب رُعاة كاتدرائية الأنبا أنطونيوس في أبوظبي عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته هذه المناسبة، مؤكدين أن هذه الزيارة تعكس عمق قيم التسامح والتعايش التي تنعم بها دولة الإمارات، وحرصها المستمر على تعزيز روح الأخوة والمحبة بين جميع مكونات المجتمع.

إشادة

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالدور البارز الذي لعبه المؤثرون وصناع المحتوى والبودكاست في إيصال الرسالة السامية لملتقى «حياتنا في الإمارات» إلى الجمهور داخل الدولة وخارجها، مؤكداً أن هذا الحضور الرقمي الفاعل أسهم في تحقيق انتشار واسع لأنشطة الملتقى ورسالته السامية، حيث تجاوزت المشاهدات عبر المنصات المختلفة 31 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، مؤكداً أن الملتقى، الذي حمل شعار «قراءات في حب الإمارات» ونظمته وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، نجح في استقطاب أكثر من 74 صانع محتوى من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، إضافة إلى مشاركة نخبة من أبرز مقدمي البودكاست، الذين نقلوا رسالة الملتقى بروح وطنية صادقة وأسلوب معاصر يصل إلى مختلف فئات المجتمع بمختلف اللغات. وأكد معاليه أن هذا التفاعل الكبير يعكس وعي المجتمع بأهمية الرسالة التي يحملها الملتقى، التي تتمثل في «فخورين بالإمارات» التي تجسدت في روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مشيراً إلى أن الالتقاء على حب الوطن والولاء للقيادة والوقوف خلف رايته التي هي رمز وحدتنا، ودليل مجدنا وعزنا، تجسد محبتنا واعتزازنا بهذا الوطن، وتعكس تلاحم المجتمع بكافة فئاته خلف راية الاتحاد، وولاءنا جميعاً لقيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإننا فخورون بإماراتنا وقيادتنا ووحدتنا وتلاحمنا، في وطن يواجه كافة التحديات بعزيمة الكبار ووحدة الرجال.

وأضاف معاليه: إن الإمارات ستظل واحة للأمن والأمان والتعايش الإنساني بفضل الرؤية الحكيمة والجهود المقدرة من القيادة الرشيدة، موضحاً أن الملتقى تعبير رمزي من الجميع عن اعتزازهم بهذا الوطن وفخرهم بالانتماء إليه، وهي الرسالة التي وصلت إلى كافة فئات المجتمع وإلى العالم أيضاً.

أنشطة الملتقى

وأكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن كمّ المشاركات والمتابعات لأنشطة الملتقى الذي يحمل رسالة حب وولاء وانتماء صادقة من كافة فئات المجتمع إلى إماراتنا الحبيبة جسدتها «فخورين بالإمارات» التي أصبحت عنواناً يجمع مشاعر كل من يعيش على أرض هذا الوطن، معبراً عن اعتزازه بكافة المشاركين من المؤثرين وصناع المحتوى الإماراتيين والمقيمين على أرض الإمارات التي نقلت هذه الرسالة بكل حب إلى الجميع، وفي هذا السياق، عبّرت أميرة محمد، مقدمة بودكاست «موجات»، عن اعتزازها بالمشاركة في الملتقى، مؤكدة أن «الإمارات ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل تجربة إنسانية متكاملة نرويها بكل فخر للعالم، وما قمنا به عبر البودكاست هو نقل هذه التجربة بصدق إلى جمهور واسع يؤمن بقيم المحبة والتسامح».