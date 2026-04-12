«تنمية المجتمع بأبوظبي»: جودة حياة الإنسان في صدارة أولويات القيادة

اطّلع شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، على سير العمل في مركز الخدمة التابع لهيئة الرعاية الأسرية في الإمارة، لضمان متابعة تكامل الخدمات الموجهة للأسر، والوقوف على آليات تقديمها، بما يعزز استقرار الأسرة وجودة حياتها.

واطّلع الظاهري على مجموعة الخدمات التي يقدمها المركز للأسر في الإمارة، كما تعرّف إلى مراحل رحلة المتعامل وآليات تقديم الخدمات، واستمع إلى شرح حول منظومة إدارة الحالة التي تعتمدها الهيئة، التي تقوم على دراسة أوضاع الأسر بشكل شامل وتقديم الدعم الاجتماعي والاستشاري المناسب لكل حالة، بما يضمن توفير خدمات متخصصة تستجيب لاحتياجات الأسر وتسهم في تمكينها وتعزيز استقرارها.

وأكد أن الإنسان كان ولا يزال محور اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن تطوير منظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة أبوظبي يأتي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تضع جودة حياة الإنسان واستقرار الأسرة في صدارة الأولويات.

وقال: «أولت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الإنسان أولوية دائمة في مسيرة التنمية، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء مجتمع مستقر ومتماسك يبدأ من أسرة قوية ومتماسكة».



