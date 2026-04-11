مستشفى توام يدخل تقنية «هيستوتريبسي» لعلاج أورام الكبد بلا جراحة

أصبحت شركة «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، وبدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، أول مزود لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والشرق الأوسط يوفر العلاج غير الجراحي لأورام الكبد بتقنية «هيستوتريبسي» ضمن مستشفى توام التابع لها، حيث يستخدم المستشفى طاقة الموجات فوق الصوتية المركزة بدقة لتفتيت الأورام دون الحاجة إلى الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو الكيميائي.

ويمثل إدخال هذه التقنية خطوة طموحة لتعزيز رعاية مرضى السرطان في أبوظبي، ويعكس التزام الإمارة المستمر بتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية المتطورة التي تركز على المرضى.

وطورت شركة الأجهزة الطبية الأمريكية «هيستوسونيكس» تقنية «هيستوتريبسي» لتمكن الأطباء من استهداف الأورام بدقة مع الحفاظ على سلامة الأنسجة السليمة المحيطة بها، ما يسهم في تقليل الآثار الجانبية، وخفض المخاطر وتسريع وتيرة التعافي.

وتعمل هذه التقنية بفاعلية في علاج الأورام ضمن مناطق الكبد العميقة أو التي يصعب الوصول إليها، حيث تنطوي العلاجات الجراحية التقليدية لها على مخاطر أعلى. وحتى الآن عالج مستشفى توام بنجاح بهذه التقنية 21 مريضاً من داخل دولة الإمارات وخارجها، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً في العلاج المتقدم للأورام.