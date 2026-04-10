1.4 تريليون درهم أصول «مبادلة» بنمو 17 %

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار النتائج المالية للمجموعة لعام 2025، إذ حققت أداءً قوياً عبر استثماراتها المتنوعة، ونجحت في تعزيز قوة ومرونة محفظتها الاستثمارية، حيث ارتفعت قيمة الأصول الحالية للشركة إلى 1.4 تريليون درهم ما يعادل 385 مليار دولار، مع تحقيق عائد تراكمي يتجاوز 10% على مدى خمس وعشر سنوات.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار، أن الإمارات انتهجت على مدى عقود، مساراً واضحاً ومتوازناً يقوم على الوحدة والتكاتف والازدهار المشترك، والالتزام الراسخ بتعزيز الشراكات وقيم الانفتاح والتعاون، وقد أسهم هذا النهج في إرساء مكانة الدولة على الساحة العالمية.

وقال سموه في كلمته بالتقرير السنوي لشركة مبادلة 2025: «وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ما تزال هذه المبادئ توجّهُ مسارنا فيما تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للنمو والفرص، يستقطب الكفاءات البشرية المتميزة، ورؤوس الأموال، والأفكار الرائدة من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف سموه: «وقد أسهم هذا النهج الواضح والراسخ في تمكين دولة الإمارات من بناء اقتصاد متنوّع ومرن، يتجاوز بكثير حدود الاعتماد على مواردها الطبيعية».

وأضاف سموه: «واصلت مبادلة على مدى ما يقارب ربع قرن، تحقيق قيمة مستدامة وعلى نطاق واسع، حتى في ظل تقلبات الأسواق وفترات عدم اليقين، مستندةً إلي متانة بنيتها المؤسسية، وكفاءة كوادرها البشرية، وشبكة أعمالها الراسخة، وموثوقية نهجها الاستثماري، وتؤكد النتائج القياسية التي حققتها الشركة في عام 2025 فعالية الجهود المتنامية التي تشكّلت عبر سنوات من العمل المتواصل، والتي تفتح آفاقاً واعدة لمواصلة النمو بوتيرة قوية في المرحلة المقبلة».

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: إنه انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وثقة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مبادلة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تمضي مبادلة في ترسيخ مكانتها مستثمراً سيادياً عالمياً، مواصلة تحقيق إنجازات نوعية، وتسريع وتيرة نموها الإستراتيجي عبر القطاعات الحيوية، بما يعزز دورها وإسهامها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات.

وأضاف أن الأداء القوي لمبادلة في عام 2025 يجسد فعالية استراتيجيتها طويلة الأمد للاستثمار في القطاعات الرئيسية المحفزة للنمو في دولة الإمارات، وعلى مستوى العالم، ويعكس هذا، إلى جانب الأداء المتماسك لمحفظتها الاستثمارية على مدى السنوات الخمس والعشر الماضية، متانة نهجها الاستثماري ومرونته، ويضع مبادلة في موقع قوي يمكنها من التعامل بثقة مع التحديات التي يشهدها الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

وقال: إن مبادلة واصلت على مدى ما يقارب ربع قرن، العمل على بناء وتطوير شركات وطنية رائدة في مختلف القطاعات في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم، ففي عام 2025، واصلت تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، والعمل على توظيف رأس المال بما يدعم رؤية دولة الإمارات نحو مزيد من التنويع الاقتصادي، وبفضل سجلها الراسخ في تحقيق نتائج قوية في مختلف الظروف، فإننا على ثقة بقدرتها على تجاوز هذه المرحلة، والخروج منها أكثر قوة ومرونة.

وتعكس نتائج مبادلة لعام 2025 نجاحها المتواصل في تحقيق أهدافها وتطلعاتها كشركة استثمار سيادية عالمية، حيث ارتفعت قيمة أصول الشركة بنسبة 17% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.4 تريليون درهم مع تحقيق معدل عائد تراكمي بلغ 10.7% على مدى خمس سنوات، ومعدل عائد تراكمي بلغ 10.3% لعشر سنوات.

كما حققت الشركة زيادة في توظيف الاستثمارات بنسبة 20% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 143 مليار درهم (39 مليار دولار تقريباً)، في مؤشر على الزخم الاستثنائي الذي ميز أداء المجموعة خلال هذا العام، فيما حققت الإيرادات نمواً بنسبة 27%، لتصل إلى 138 مليار درهم (38 مليار دولار أمريكي تقريباً).

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي في مبادلة: إن عام 2025 شهد تحقيق مستويات قياسية في توظيف رأس المال وتحقيق العوائد، في انعكاس واضح لزخم ونضج محفظتنا الاستثمارية عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية، ما يسهم في تعزيز مرونة ميزانيتنا العمومية.

45 مليار درهم المساهمة في الناتج المحلي لأبوظبي

واصلت مبادلة خلال عام 2025 جهودها الرامية لتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية لدعم الكوادر الوطنية، وجذب رؤوس أموال عالمية، وتسريع نمو القطاعات الاستراتيجية، التي تدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

وساهمت مبادلة بقيمة 45 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي، فيما دعمت نحو 98 ألف فرصة عمل نوعية في أبوظبي بشكل مباشر وغير مباشر، بزيادة قدرها 51 % منذ عام 2021، بما يرسخ دور مبادلة وجهودها في تمكين وتطوير الكوادر الوطنية.

وشكّل عام 2025 واحداً من أكثر الأعوام نشاطاً لمنصات مبادلة الاستثمارية العالمية، حيث وسّعت المجموعة نطاق استثماراتها الاستراتيجية، وعززت حضورها عبر شراكات دولية في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ما يعكس توسيع نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية للطاقة، وغيرها.