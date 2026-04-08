نهيان بن مبارك: مسيرة الإمارات تمضي بثبات برؤية القيادة الحكيمة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن مسيرة الإمارات تمضي بثبات وثقة وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تقوم على البناء والتعمير والانفتاح على العالم، دون التفريط في الهوية أو الابتعاد عن القيم الراسخة والتقاليد الأصيلة التي يعتز بها شعب الإمارات عبر تاريخه.

وأوضح أن ملتقى «حياتنا في الإمارات» منصة مفتوحة للإبداعات التي كتبها المواطنون من أبناء وبنات الإمارات والمقيمون على ارضها، تعبيراً صادقاً عن ولائهم واعتزازهم بالانتماء إلى الدولة، مؤكداً أن هذه المشاركات تمثل دليلاً واضحاً على أن حب الإمارات «لا تحده حدود، ولا تقف دونه قيود».

جاء ذلك خلال كلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في افتتاح الملتقى تحت شعار «قراءات في حب الإمارات» بمركز الطاقة بأبوظبي. وأكد معاليه، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، أن هذا اللقاء يجسد مشاعرنا جميعاً التي التقت على حب الإمارات، هذا الوطن العزيز، الذي يربطنا به ولاء صادق، وانتماء أصيل، ومحبة متدفقة. وأكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، أن خصوصية تجربتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة تنبع من هوية وطنية حيّة، تشكلت عبر التراكم، ونمت في ظل منظومة من القيم التي صاغت ملامح المجتمع. هوية تجمع بين الجذور الممتدة في الأرض، والانفتاح الهادئ على العالم، فتمنح الإنسان توازنه، وتمنح المجتمع قدرته على الاستمرار بثقة وطمأنينة.

وقال معالي محمد أحمد المر، إن التاريخ يرسم صورة للإمارات منذ التأسيس إلى الآن صورة من نور، لأنها في هذه المدة الوجيزة استطاعت أن تبني حضارة وتحقق نهضة ورفاهية وأماناً وطمأنينة لشعبها والمقيمين على أرضها، لم يكن ذلك سهلاً أو يسيراً وإنما احتاج الكثير من الجهد والرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.