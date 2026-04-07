«زايد لأصحاب الهمم» تحصل على اعتماد دولي لمراكز التوحد

أعلنت هيئة زايد لأصحاب الهمم حصول كل من مركز أبوظبي للتوحد ومركز العين للتوحد، التابعين لها، على اعتماد «مركز معتمد للتوحد - CAC - Certified Autism Center» من قبل المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر «IBCCES»، وذلك ضمن اتفاقية استراتيجية تمتد لمدة خمس سنوات، في إنجاز نوعي يعكس التزام الهيئة بالتميز المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم.

ويعد هذا الاعتماد من أبرز الاعتمادات الدولية المتخصصة في مجال التوحد، إذ يمنح للمؤسسات التي تثبت جاهزية مؤسسية متكاملة لا تقتصر على تقديم الخدمات، بل تقوم على منظومة متقدمة تشمل كفاءة الكوادر المهنية، وجودة البرامج والتدخلات، وبيئة الخدمة، وآليات التعامل مع الأسر، بجانب الالتزام بالتطوير المستمر والتدخلات المبنية على الأدلة.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، مدير عام هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير خدمات التوحد، لافتاً إلى أن حصول مركزي أبوظبي والعين للتوحد على هذا الاعتماد الدولي يجسد التزام الهيئة الإستراتيجي بالانتقال من تقديم الخدمات إلى بناء منظومة متكاملة قائمة على الجودة والاحتراف والمعايير العالمية، بما يضمن تقديم خدمات تخصصية متقدمة تحقق أثراً حقيقياً ومستداماً في حياة أصحاب الهمم وأسرهم.

وأضاف أن تحقيق نسب تأهيل مرتفعة لكوادر الهيئة العاملين بالمركزين، ومنح مئات الشهادات المهنية المتخصصة، يعكس حجم الاستثمار الحقيقي في الإنسان، ويؤكد جاهزية مراكز التوحد التابعة للهيئة لتقديم خدمات ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التزام الكوادر وتفانيهم في أداء مهامهم وفق أعلى مستويات الجودة.

وأعرب مايرون بينكومب، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في «IBCCES»، عن الفخر بالشراكة مع هيئة زايد لأصحاب الهمم - مركز العين للتوحد ومركز أبوظبي للتوحد، في إطار تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يعزز منظومة الرعاية الشاملة في دولة الإمارات.

وأضاف أنه من خلال هذا الاعتماد، يعزز كلا المركزين التميز التشغيلي، ويرتقيان بجاهزية الكوادر، ويسهمان في بناء بيئة أكثر اتساقاً ودعماً للأفراد من ذوي التوحد وذوي الاحتياجات الحسية، ما يحسن تجربة الرعاية الشاملة.

وبحسب معايير المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر، يتطلب الحصول على اعتماد «CAC» استيفاء اشتراطات دقيقة، من أبرزها تدريب واعتماد مالا يقل عن 80 % من الكوادر المباشرة، وتقديم برامج تخصصية موجهة للأشخاص من ذوي التوحد، إلى جانب الخضوع لتقييمات ميدانية دورية، والالتزام بمنهجية مستمرة للتطوير والتحسين.