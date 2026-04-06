شرطة أبوظبي تعزز التوعية بمفهوم الأمن المجتمعي

نظمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، جلسة حوارية بعنوان «تعزيز مفهوم الأمن المجتمعي مسؤولية مجتمعية مشتركة»، وذلك في مجلس المقام بمدينة العين، بمشاركة عدد من أفراد المجتمع وأعضاء برنامج «كلنا شرطة»، تزامناً مع مبادرات عام الأسرة 2026.

وأكد العقيد سلطان صبيح المنعي، مدير مركز المقام، حرص شرطة أبوظبي على تنظيم المجالس المجتمعية الهادفة التي تعنى بمناقشة الظواهر المجتمعية، لما لها من دور محوري في تعزيز الأمن وبناء جيل واعٍ وآمن.

وتناول العقيد أحمد عبدالله الشريفي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية بالعين لشؤون المرور، أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز السلوك الإيجابي، مستعرضاً أبرز السلوكيات المرورية الخاطئة مثل السرعة الزائدة، والانشغال بغير الطريق وما يترتب عليها من مخاطر جسيمة على السائقين وأفراد المجتمع.

واستعرض المقدم علي خلفان النعيمي، نائب مدير مركز المقام لشؤون الجريمة، جهود شرطة أبوظبي في تقديم الخدمات الأمنية للمجتمع، مشيراً إلى التعامل اليومي مع البلاغات المتعلقة بالحالات الطارئة والظواهر المجتمعية.

ودعا المقدم راشد حميد الدرمكي، رئيس قسم التحقيق والبحث الجنائي بالمركز، أفراد المجتمع إلى الحذر من المكالمات والرسائل الواردة من جهات مجهولة التي تهدف إلى الاحتيال الإلكتروني والابتزاز، خصوصاً تلك التي تستهدف فئات المراهقين والأطفال. وتطرق النقيب جابر ناصر الأحبابي من مركز المقام، إلى دور الأسرة في توعية الأبناء بمخاطر آفة المخدرات، وأهمية حمايتهم من رفقاء السوء.