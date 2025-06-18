«الاتحادي للتركيبة السكانية» يعتمد «الإطار السكاني الوطني 2031»

اعتمد المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية «الإطار السكاني الوطني 2031»، الذي يُرسّخ تصوراً موحداً لمستقبل سكاني مستدام يعكس الهوية الوطنية، ويعزز تماسك الأسرة ونموها، ويواكب متطلبات سوق العمل.

أعلن عن ذلك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس، عبر منصة «x» أمس. وقال سموه: «اجتمعت مع إخواني الوزراء ضمن أعمال المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، واعتمدنا (الإطار السكاني الوطني 2031) الذي يُرسّخ تصوراً موحداً لمستقبل سكاني مستدام يعكس الهوية الإماراتية، ويعزز تماسك الأسرة ونموها، ويواكب متطلبات سوق العمل ضمن رؤية وطنية شاملة تستقطب الكفاءات بما يخدم توجهات القيادة الرشيدة ورؤيتها للتنمية الشاملة للوطن والمواطن».