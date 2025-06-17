"زايد العليا".. مصنع أجبان "أصحاب الهمم" يعزز الاندماج في المجتمع

يعد مصنع أجبان "أصحاب الهمم" من مبادرات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي تهدف إلى تمكينهم من خلال إشراكهم في مشاريع اقتصادية، وتحديدًا في صناعة الأجبان ومشتقاتها.

يقع المصنع في مركز إنتاج أصحاب الهمم بمنطقة الباهية في أبوظبي، ويلبي احتياجات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان والأجبان، ويدعم أصحاب المزارع والعزب في المنطقة.

وكانت المؤسسة وقعت إتفاقية تعاون إستراتيجية ثلاثية مع هيئة المساهمات المجتمعية “معاً”، وشركة شلمبرجير ميدل إيستإس إيه “SLB” ، بهدف دعم مصنع إنتاج الأجبان الذي يُدار بأيدي أصحاب الهمم في مركز الإبتكار التابع للمؤسسة بأبوظبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء التوقيع على هامش اليوم الثاني من منصة "اصنع في الإمارات" التي إستضافتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ، ونظّمتها مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، بمشاركة 720 عارضاً يمثلون الشركات الإماراتية الرائدة والجهات الحكومية، وبحضور أكثر من 122 ألف زائر من المهتمين والشركاء المحليين والدوليين.

وتجسد الإتفاقية التزام الأطراف الثلاثة بأهداف التنمية المستدامة، لاسيما تلك المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والشمول الاجتماعي، وبما يتماشى مع مستهدفات معرض "مُصنّعين" للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي نظمته الوزارة للمرة الأولى خلال منصة "اصنع في الإمارات"، ويعد المعرض أداة تمكينية تستهدف الكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل المسجلين في منصة "نافس"، وكذلك الكوادر الإماراتية من أصحاب الهمم.

وتهدف المبادرة إلى تدريب أصحاب الهمم وتوفير فرص العمل لهم ضمن بيئة إنتاجية متكاملة في مجال تصنيع الألبان، مما يسهم في تعزيز فرص العمل المستدامة لهم وتحقيق اندماجهم الكامل في المجتمع، لتوفر لهم حلولاً مبتكرة تسهم في تحسين نمط حياتهم وتحقيق تطلعاتهم على المدى الطويل.

وتنص الإتفاقية على تمويل شركة SLB لتجهيزات مصنع الأجبان وتشمل خزانات الحليب، ومولدات البخار، وغرف التبريد والتسخين، والألواح الشمسية، وعدد من المعدات على أن تقوم بالتنسيق مع هيئة مَعاً، بصفتها القناة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية، لتوجيه مبلغ الدعم لمؤسسة زايد العليا، مع متابعة تنفيذ المشروع وضمان تحقيق أهدافه الاجتماعية.

وستقدم المؤسسة خدمات تدريبية وتأهيلية لأصحاب الهمم العاملين في المصنع، بالإضافة إلى توفير منتجاتهم في الأسواق المحلية، وتوفر خدمات الطباعة بلغة "برايل" للشركة، كجزء من الدعم المؤسسي المتبادل.

وأكد سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، أن هذه الشراكة تُعد نموذجاً رائداً للتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة لدعم أصحاب الهمم، وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية، مشيراً إلى أن المصنع سيسهم في تقديم منتجات محلية بمعايير جودة عالية.

وأوضح أن المصنع لا يقتصر فقط على إنتاج مواد غذائية عالية الجودة، بل هو منصة لصقل المهارات، وتعزيز الاستقلالية المالية، وبناء الثقة بالنفس لدى أصحاب الهمم العاملين به.

من جانبه، قال سعادة سالم علي الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الحاضنة والعقود الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً إن هيئة معاً تتعاون مع شركائها لدعم البرامج ذات التأثير المباشر على المجتمع، وتعد هذه الشراكة ترجمة حقيقة لرؤية أبوظبي المتمثلة في بناء مجتمع متماسك وشامل، مؤكدا أن الإستثمار في قدرات أصحاب الهمم هو استثمار في مستقبل المجتمع ككل، لافتا إلى حرص هيئة معاً على تمكين أصحاب الهمم اجتماعياً واقتصادياً من خلال تعزيز الابتكار الاجتماعي وتوجيه الموارد والمساهمات المجتمعية بشفافية من الشركاء نحو مشاريع تمكين ودمج أصحاب الهمم.

وأكد هشام بوهلال، المدير التنفيذي لشركة شلمبرجر ميدل إيست إس إيه SLB في الإمارات أن هذه الخطوة تأتي إنطلاقًا من إلتزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية موضحا أن شراكتهم مع زايد العليا ومعاً تعكس سعيهم لتطبيق إستراتيجيات الإستدامة ليس فقط في أعمالهم، بل أيضا في دعم الفئات المجتمعية ذات الأولوية، وعلى رأسهم أصحاب الهمم.