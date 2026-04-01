إطلاق مبادرة «تنبض بأهلها» لتمكين الأطفال والشباب في أبوظبي

أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أولى محطات «تنبض بأهلها»، المبادرة المجتمعية التي تقدم سلسلة من الفعاليات التفاعلية المتنقلة في إمارة أبوظبي، من 10 إلى 12 أبريل في حديقة العامرة، من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء.

تهدف المبادرة إلى تفعيل الأحياء وتحويل مرافقها العامة والأسواق المجتمعية إلى مساحات تنبض بالحياة، يقود فيها الأطفال والشباب تجاربهم ومشاريعهم بأنفسهم، بدعم من أسرهم ومجتمعهم المحلي.

عام الأسرة

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدائرة لتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية وتمكين الأسرة كشريك رئيسي في التنمية المجتمعية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.

وتمثل محطة العامرة الانطلاقة الأولى لسلسلة من المحطات التي ستجوب عدداً من المناطق السكنية خلال العام، بهدف إبراز طاقات جيل الشباب ومنحهم مساحة عملية للتجربة والإبداع، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية التي تبدأ من البيت وتمتد إلى الحي بأكمله.

ريادة الأعمال

وتتضمن فعالية العامرة منصتين رئيسيتين صممتا بعناية لتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة، مع التركيز على تعزيز الإبداع وريادة الأعمال لدى الأطفال والشباب وتشجيع الأسر على المشاركة الفاعلة في تمكين أبنائهم.

المنصة الأولى، «من بيتنا»، مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات، حيث يتمكن الأطفال من عرض وبيع منتجاتهم الحرفية واليدوية التي يصنعونها بأنفسهم.

أما المنصة الثانية، «الروّاد»، فتستهدف الفئة العمرية من 9 إلى 21 عاماً. تتيح هذه المنطقة للشباب إدارة أكشاكهم التجارية الخاصة وبيع منتجات حقيقية أو تقديم خدمات قائمة على مهاراتهم مثل التصوير، التصميم، والتدريس.

وصرح المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تمثل مبادرة «تنبض بأهلها» نهجاً جديداً في تمكين الشباب ينطلق من الأحياء السكنية نفسها، وتبرز دور الأسرة وأفراد المجتمع في صناعة الأثر، من خلال فعاليات مجتمعية تعكس حيوية كل منطقة وتفردها.

وتؤكد أن المجتمع ينبض بأهله ومبادراتهم، ليكون لكل حي منصته ولكل شاب صوته، إن أبوظبي تضع ثقتها في أبنائها وتوفر لهم البيئة الداعمة التي تحول طموحاتهم إلى واقع ملموس».

تجربة عملية

ومن جانبه قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «صممت هذه المبادرة لتمنح الشباب تجربة عملية حقيقية في ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية، يكون فيها الفرد والأسرة شركاء فاعلين في التنمية المجتمعية.

ونحرص من خلال إتاحة مساحات حقيقية لهم على اكتشاف قدراتهم والمشاركة الإيجابية التي تنعكس على محيطهم الأسري والمجتمعي».