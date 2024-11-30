عبدالله آل حامد: شهداؤنا سطّروا أروع ملاحم البطولة والفداء وأثرهم باقٍ في القلوب

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن يوم الشهيد يعكس أرقى صور العرفان والوفاء من الوطن لأبنائه الذين دافعوا عنه بعزة وكرامة في مختلف ميادين الشرف، مشيراً إلى أن شهداء الإمارات أثرهم باقٍ في القلوب، فهم الأبطال الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء، ونقدم لهم في هذا اليوم وكل يوم تحية إجلال وإكبار لأرواحهم الطاهرة ولأسرهم وأبنائهم.

وقال معاليه بمناسبة يوم الشهيد: «إن الإمارات لا تنسى عطاءات أبنائها المخلصين الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن وغرسوا بتضحياتهم الكبيرة قيماً نبيلة في قلوب وعقول الأجيال الجديدة من أبناء الوطن، فعطاء شهدائنا لا يقدر بثمن، حيث سيسطر التاريخ أسماءهم بأحرف من نور وسيبقون دوماً أوسمة من العز والفخر تزين ذاكرة الوطن».

وأضاف معاليه أن شهداءنا قدوة لنا في العطاء والتضحية، ونستلهم من بطولاتهم العزيمة والإصرار على البناء والتقدم، وسنواصل مسيرتهم نحو مستقبل مشرق، ولن ننسى تضحياتهم، وسنبقى أوفياء لدمائهم الطاهرة.

وتابع معاليه أنه في هذا اليوم نستحضر المواقف المشرفة لأبطالنا البواسل وأعمالهم البطولية، ونستذكر تضحيات الآباء المؤسسين الذين رسخوا في أبناء الإمارات قيم الولاء والانتماء والشجاعة والتضحية من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن، ونثمن احتضان قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأسر الشهداء والاهتمام بشؤونهم، وتحقيق آمالهم في مستقبل واعد، الأمر الذي يجسد التلاحم بين القيادة والشعب، ويؤكد تقدير الإمارات لتضحيات أبنائها، ويعكس مشاعر العرفان لأبناء الإمارات الذين لا يتوانون عن الدفاع عن الوطن ومقدراته.

وتوجه معاليه بالتحية إلى أسر الشهداء وذويهم، مثمناً قيم الانتماء للوطن والاعتزاز بتضحيات أبنائهم التي يفخر بها ذوو الشهداء، مشيراً إلى أنهم قدموا دروساً ملهمة في الوطنية والانتماء ورسخوا في نفوس أبناء الإمارات روح الوطنية، مؤكداً أن تضحيات أبنائهم ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال، وأن روحهم ستكون لنا جميعاً نوراً يضيء درب المستقبل.