صقر غباش: شهداء الوطن ستظل تضحياتهم منارة وقدوة تحتذى في العطاء

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الشهيد هو مناسبة خالدة للاحتفاء ببطولات شهداء الإمارات الأبرار ويجسد أسمى معاني العزة والكرامة والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة وستظل تضحياتهم منارة وقدوة تحتذى في العطاء، ونبراساً تهتدي به الأجيال، فشهداء الوطن سجلوا أسماءهم بحروف من نور في سجل التاريخ، لتبقى ذكراهم العطرة خالدة في العقول والقلوب.

وقال معالي صقر غباش في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، إن يوم الشهيد ذكرى وطنية نستذكر فيها تضحيات وبطولات ومآثر أبناء الإمارات وملاحم البطولة والفداء التي سجلها التاريخ بمداد من نور، وستبقى ذكراهم العطرة منارة للعطاء ومثالاً للفداء والدفاع عن مبادئ وقيم الدولة الراسخة.

وأكد معاليه أن الاحتفاء بـ«يوم الشهيد» يؤكد فخر الدولة قيادة وحكومة وشعباً بتضحيات شهدائها الأبرار دفاعاً عن قيم الإمارات الحضارية والأخلاقية والإنسانية التي أرساها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.

وأشار معاليه إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، يولون أسر الشهداء كل اهتمامهم وعنايتهم تقديراً للتضحيات الخالدة التي قدمها أبطالنا البواسل من أجل رفعة راية الوطن وصون مكتسباته ومقدراته.

وقال معاليه: «باسمي وباسم جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أوجه تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم ليهبوا الحياة لأمتهم، ولتبقى الإمارات، كعهدها دوماً، مرفوعة الهامة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبشعب عاهد قيادته على أن يكون للوطن جنداً وفداء».

كما وجه معاليه تحية إجلال وإكبار لأمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم وزوجاتهم وذويهم، على إيمانهم بأن التضحية للوطن وتلبية نداء الواجب هي أثمن الأعمال، وأرقى الأفعال التي يجود بها ابن الإمارات تجاه وطنه.

كما وجه معاليه تحية إجلال وتقدير إلى منتسبي قواتنا المسلحة، حصن الوطن الحصين ومنعة الحاضر وقوة المستقبل، الذين سطّروا صفحات مشرّفة من البذل، ورفعوا راية الدولة خفاقة في ميادين العز، داعياً الله عز وجل أن يرحم شهداء الوطن ويجعلهم في عليين وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء.