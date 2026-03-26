توحيد نظام التصنيف الهندسي على مستوى أبوظبي

وحدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، و«أبوظبي العالمي -ADGM» نظام التصنيف الهندسي على مستوى الإمارة.

وذلك عقب إتمام تكامل أنظمتهما بما يتيح ترخيص وتصنيف الشركات والمهنيين العاملين في القطاع الهندسي من المسجلين ضمن المنطقة الحرة، في خطوة تعزز كفاءة البيئة التنظيمية في أبوظبي.

وأصبح بالإمكان، بموجب النظام الجديد، معالجة طلبات الشركات المرخصة من «أبوظبي العالمي» عبر منصة «تم»، مع تطبيق المعايير الدقيقة نفسها لتصنيف وقيد المهندسين المعتمدة في البر الرئيسي للإمارة، بما يتيح للشركات الهندسية المرخصة في المنطقة الحرة العمل مع المهندسين المقيدين في إمارة أبوظبي، وذلك عقب تحديث نظامي التصنيف وقيد المهندسين.

وأكد المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، أن إنشاء إطار عمل موحد يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون، بما يدعم تسريع وتيرة الإنشاءات في أبوظبي بشكل ملحوظ.

مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمنح المطورين العقاريين وملاك العقارات خيارات أوسع عند التعاقد مع المهندسين المعماريين ومديري المشاريع والمقاولين، الأمر الذي يعزز التنافسية ويحفز الابتكار في اقتصاد الإمارة.