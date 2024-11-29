الطقس المتوقع غداً في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:03والمد الثاني عند الساعة 01:45 والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:56.

بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:00 والمد الثاني عند الساعة 22:05 والجزر الأول عند الساعة 14:54والجزر الثاني عند الساعة 03:39.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 25 75 45

دبي 28 25 75 45

الشارقة 28 24 75 45

عجمان 27 24 75 45

ام القيوين 29 21 80 40

رأس الخيمة 29 21 80 35

الفجيرة 32 25 75 30

العـين 28 19 75 40

ليوا 28 22 80 45

الرويس 24 19 75 55

السلع 23 17 75 35

دلـمـا 24 20 80 45

طنب الكبرى / الصغرى 26 20 80 45

أبو موسى 26 20 80 45.





