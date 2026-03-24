أبوظبي تطلق تجربة سريرية لعلاج جيني لمرض نادر في العين

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن إطلاق وتمويل أول تجربة سريرية في دولة الإمارات لعلاج مرض التهاب الشبكية الصباغي المرتبط بجين MerTK باستخدام العلاج الجيني المبتكر والذي طورته شركة «أوبوس جينيتكس».

ويعد هذا المرض الوراثي النادر من أمراض الشبكية التي تؤدي إلى فقدان تدريجي للبصر وقد يفضي في نهاية المطاف إلى خسارته كلياً وصولاً إلى العمى، في ظل عدم توفر علاجات معتمدة له حتى الآن.

وتعكس هذه المبادرة الرائدة التزام أبوظبي بتطوير حلول مبتكرة للأمراض النادرة، وترسخ مكانتها كمركز عالمي رائد في علوم الحياة والابتكار في الطب الحيوي.

وتعتبر هذه التجربة السريرية الأولى من نوعها ثمرة تعاونٍ مشترك بين دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، بما يعكس التزامهما المشترك بتعزيز البحث والابتكار في قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.

وتجسد مبادرة طموحة تجمع كلاً من شركة «أوبوس جينيتكس»، وهي شركة أمريكية للأدوية الحيوية في مرحلة التطوير السريري، وقسم الإشراف والدعم البحثي المبتكر (آيروس) التابع لمجموعة M42.

ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، بهدف تسريع تطوير علاجات جينية مبتكرة لأمراض الشبكية الوراثية، التي تؤثر على نحو 5% من سكان المنطقة.

وستعمل التجربة السريرية على تقييم سلامة وفعالية العلاج الجيني المبتكر القائم على النواقل الفيروسية المرتبطة بالغدّيات، لعلاج هذه الحالات النادرة.

ويستهدف العلاج جين MerTK، الذي يؤدي تعرضه للطفرات إلى تعطّل آلية إعادة تدوير البروتينات في الشبكية على نحو سليم، ما يسبب فقداناً تدريجياً للبصر.

وتُعد الفيروسات المرتبطة بالغدّيات من النواقل الفيروسية المعتمدة على نطاق واسع من حيث السلامة والفعالية في إيصال الجينات السليمة إلى الخلايا، الأمر الذي يجعلها أداة واعدة لعلاج الأمراض الوراثية.

ريادة

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «تمضي أبوظبي قدماً لترسيخ ريادتها في الطب الدقيق والعلاجات المبتكرة للأمراض النادرة من خلال إجراء أول تجربة سريرية على علاج مبتكر لمرض التهاب الشبكية الصباغي المرتبط بجين MerTK، في حين تواصل جهودها عبر مثل هذه الدراسات والتجارب لتحويل الإمكانات العلمية إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على المرضى.

ونفخر بدعم تطوير هذا العلاج المبتكر الذي يفتح آفاق واعدة ويجدد الأمل للمصابين بالعمى الوراثي».

من جانبه، قال الدكتور جورج ماكغراث، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبوس جينيتكس»:

«يمثّل إطلاق أول تجربة سريرية في دولة الإمارات على علاجنا الجيني المستهدف لجين MerTK محطة مفصلية للمرضى وفي مجال أمراض الشبكية الوراثية على نطاق واسع.

ويجمع هذا التعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي وشركائنا بين الابتكار العلمي، والتميّز السريري، والالتزام المشترك بمعالجة احتياجات طبية ملحّة لم تُلبَّ بعد.

ولا شك أن هذه الدراسة هي أول فرصة حقيقية للمرضى الذين يعانون من التهاب الشبكية الصباغي المرتبط بجين MerTK لتغيير مسار مرضٍ لطالما ارتبط تاريخياً بفقدان حتمي للبصر».

وسيكون مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي موقع إجراء التجربة السريرية، لما يمتلكه من قدرات متقدمة في التصوير التشخيصي، وخبرات جراحية متخصصة، وعيادات متخصصة لأمراض الشبكية.

فيما سيتولى قسم الإشراف والدعم البحثي المبتكر (آيروس) الإشراف على تصميم الدراسة، واستقطاب المرضى، وإدارة العمليات السريرية.

ومن المتوقع أن تنطلق أنشطة التجربة السريرية في عام 2026، في محطة مفصلية لعلاج الأمراض النادرة في أبوظبي والمنطقة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً :

«يندرج دعم القطاع الصحي ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسة لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً في تعزيز المشاركة المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشاريع تُحدث تأثيراً ملموساً على حياة الأفراد.

ونفخر في هيئة معاً بكوننا القناة الحكومية الرسمية التي أسهمت في إتاحة هذا المشروع الرائد، الذي يحمل القدرة على تغيير مسار حياة العديد من الأفراد، وتجسيد رؤية أبوظبي في الاستثمار بالابتكار الطبي وتعزيز صحة المجتمع».