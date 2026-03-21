هيئة أبوظبي للدفاع المدني تستقبل العيد بتعزيز جاهزيتها

عززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزية مراكزها وفرقها في مختلف مناطق الإمارة، ضمن منظومة متكاملة من الخطط الاستباقية خلال عيد الفطر السعيد، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة، وتعزيز حماية الأرواح والممتلكات.

وفي إطار جهودها الوقائية، كثفت الهيئة حملاتها الميدانية من خلال تنفيذ جولات تفتيش شاملة استهدفت المنشآت الحيوية والمرافق العامة والمواقع ذات الكثافة الجماهيرية، بهدف التحقق من التزامها باشتراطات الوقاية والسلامة المعتمدة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومستدامة، خاصة مع ارتفاع وتيرة الإقبال على الوجهات الترفيهية والتجارية خلال عطلة العيد.

وأوضحت الهيئة أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة للتحقق من كفاءة أنظمة الإنذار والإطفاء، وسلامة مخارج الطوارئ، ومدى التزام العاملين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب تعزيز التوعية بالإرشادات الاحترازية، بما يدعم الحد من المخاطر ويرسخ ثقافة السلامة. وأكدت الهيئة أنها تعمل وفق خطط تشغيلية متكاملة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وفي إطار حملة «مجتمعنا جاهز»، والتي تشمل تقييم جاهزية المراكز من حيث الآليات والمعدات والقوى البشرية وخطط الاستعداد والاستجابة للطوارئ، إلى جانب مراجعة نتائج المسوحات الميدانية، بما يعزز كفاءة الأداء، ويرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات خلال فترة العيد.