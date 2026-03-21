أبوظبي تستقبل أول مواليد العيد

شهد مستشفى برجيل في أبوظبي أول مواليد عيد الفطر السعيد، في حدث أضفى طابعاً خاصاً على احتفالات العيد لهذا العام، ورُزق الزوجان الباكستانيان ثاقب رؤوف وفرح ديبا ثاقب بطفلهما الثاني، الذي بلغ وزنه 3.44 كيلوغرامات.وأعرب الأب عن سعادته بهذه المناسبة، مؤكداً أن ولادة طفله في أولى لحظات العيد تحمل معنى مميزاً للعائلة، وتعكس أهمية هذه اللحظات التي تعزز الأمل والبدايات الجديدة، معرباً عن امتنانه وسعيه لتوفير مستقبل مشرق لطفله.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سايلاجا فوبو، رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد واستشارية أمراض النساء والتوليد في مستشفى برجيل، أبوظبي، أن استقبال مولود جديد في مثل هذه المناسبات يعكس معاني الأمل والاستمرارية، ويمنح هذه اللحظات بعداً إنسانياً مميزاً، مؤكدةً حرص الفرق الطبية على دعم العائلات خلال هذه المراحل المهمة. ويجسّد هذا الحدث أجواء الفرح التي ترافق عيد الفطر، حيث يلتقي الاحتفال ببداية حياة جديدة، في مشهد يعكس قيم التفاؤل والبركة.