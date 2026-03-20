«تنمية المجتمع» في أبوظبي تعقد لقاء رمضانياً لممثلي الأديان

نظّمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي إفطاراً رمضانياً في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور عدد من القيادات المجتمعية وممثلي الأديان المختلفة، إلى جانب قيادات ومسؤولين في القطاع الاجتماعي.

يأتي تنظيم اللقاء في سياق حرص الدائرة على تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في توطيد العلاقات الإنسانية وترسيخ ثقافة التعايش والاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان، ويعكس طبيعة مجتمع أبوظبي القائم على التنوع والتسامح.

وأكد شماس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن مثل هذه اللقاءات المجتمعية تعكس النهج الذي تتبناه إمارة أبوظبي في ترسيخ قيم التعايش والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع.

مشيراً إلى أن الحوار البنّاء والتواصل المستمر بين القيادات المجتمعية وممثلي الأديان يسهمان في تعزيز العلاقات الإنسانية وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين مختلف الجاليات التي تحتضنها الإمارة.

وأضاف أن مجتمع أبوظبي يقوم على قيم التلاحم والانتماء المشترك، حيث يشكل التنوع الثقافي والديني مصدر قوة يعزز وحدة المجتمع وتماسكه، ويجسد نموذجاً عالمياً في التعايش والتفاهم بين مختلف الثقافات.

كما أشار إلى أن ممثلي الأديان يشكلون شركاء مهمين في تعزيز الوعي المجتمعي ونشر القيم الإنسانية المشتركة بين أفراد المجتمع، لما لهم من دور مؤثر في بناء جسور التواصل بين الجاليات المختلفة، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية والمشاركة الإيجابية في المبادرات والأنشطة التي تدعم تماسك المجتمع.

ويشكل الإفطار المجتمعي مساحة للتلاقي وتبادل الحوار بين القيادات المجتمعية وممثلي الأديان المختلفة، بما يعزز فرص التواصل البنّاء وتبادل الرؤى حول سبل ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع.