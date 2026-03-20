«مدني أبوظبي» تتفاهم مع جمعية «واجب» لتعزيز العمل التطوعي

وقّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مذكرة تفاهم مع جمعية «واجب» التطوعية، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في دعم العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين للمشاركة في أعمال الدفاع المدني، بما يسهم في دعم منظومة الأمن والسلامة المجتمعية وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني.

تأتي المذكرة في إطار حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات المجتمعية وتفعيل دور العمل التطوعي في دعم جهود منظومة الدفاع المدني، من خلال تمكين المتطوعين وإعدادهم وفق برامج تدريبية متخصصة تعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.وتنص مذكرة التفاهم التي تمتد لـ 3 سنوات قابلة للتجديد على اعتماد جمعية «واجب» التطوعية جهة داعمة لأنشطة الهيئة، بما يعزز مشاركة المتطوعين في دعم جهود الدفاع المدني ويسهم في تعزيز حضور العمل التطوعي في هذا المجال الحيوي.