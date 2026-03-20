«إيجل هيلز» و«أوقاف أبوظبي» تتعاونان لتنفيذ «مدينة أم الإمارات» بمليار درهم دعماً لـ«وقف أم الإمارات للأيتام»

وقّعت شركة «إيجل هيلز» مذكرة تفاهم مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، لتنفيذ مشروع تجاري بقيمة مليار درهم، يحمل اسم «مدينة أم الإمارات» تكريماً للجهود الدؤوبة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بوصفها القلب النابض بالخير والعطاء لمجتمع دولة الإمارات ونواة تعاضده وديمومة ازدهاره.

حيث سيتم تخصيص ريع المشروع لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها الهيئة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، وفهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، وهشام إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيجل هيلز.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة إيجل هيلز تطوير وتنفيذ المشروع ليسهم في تحقيق عوائد وقفية مستدامة، يتم توجيهها لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يضمن استمرارية الأثر الإنساني للحملة ويعزز دور الوقف كأداة تنموية فعّالة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»: «نؤمن في «إيجل هيلز» بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تستثمر في الإنسان وتُحدث أثراً مستداماً في المجتمع.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من التزامنا بالمساهمة في تطوير مشاريع نوعية تدر عوائد وقفية مستدامة، وتسهم في تمكين الأيتام وتوفير فرص أفضل لهم في التعليم والحياة الكريمة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة والتماسك المجتمعي».

وقال معالي عبدالحميد محمد سعيد: «تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسار تطوير منظومة الأوقاف في إمارة أبوظبي، من خلال توظيف الشراكات النوعية لإطلاق مشاريع وقفية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

ويأتي مشروع «مدينة أم الإمارات» ليعكس توجهنا نحو تعظيم العائد من الأصول الوقفية وتوجيهه لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها الأيتام، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز جودة الحياة».

وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي: «تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً متقدماً في توظيف الشراكات الاستراتيجية لتطوير مشاريع وقفية نوعية تُحدث أثراً مستداماً في المجتمع.

كما تعكس استمرار نهج دولة الإمارات في تحويل العمل الإنساني إلى منظومة تنموية متكاملة، امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لا تزال قيمه الراسخة في العطاء والعمل الإنساني تشكل أساساً لنهج الدولة. ويأتي هذا المشروع ليعزز الجهود المبذولة لدعم الأيتام من خلال حلول مبتكرة تضمن استدامة الموارد وتوسيع نطاق الأثر الإنساني».

وتأتي هذه الخطوة في إطار التفاعل المجتمعي الواسع الذي تحظى به حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» من مختلف المؤسسات والجهات والأفراد، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في ترسيخ نموذج الوقف المستدام كإحدى الركائز الداعمة للتنمية الاجتماعية.

إلى ذلك قدّمت شركة إعمار العقارية مساهمة بقيمة 100 مليون درهم، دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام».

وتأتي هذه المساهمة في إطار التفاعل المجتمعي الواسع الذي تحظى به الحملة من مختلف المؤسسات والجهات والأفراد، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، ويعزز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد للأيتام، من خلال نموذج وقفي مستدام، يحقق أثراً إنسانياً مستداماً.

وقال محمد علي راشد العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: «نؤمن في إعمار بأن دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني المستدام، يشكل مسؤولية مجتمعية راسخة، ومساهمتنا في حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، تعكس التزامنا بالمشاركة في الجهود التي تستثمر في الإنسان، وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية الملهمة، التي تعزز قيم التكافل والتراحم، وتسهم في توفير دعم مستدام للأيتام، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، وجودة حياة أفضل».

وتنسجم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، حيث تهدف إلى تأسيس صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لدعم الأيتام، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في تعزيز استقرارهم الاجتماعي، وتوفير فرص أفضل لهم في التعليم والحياة الكريمة، ويعكس في الوقت ذاته قيم التضامن المجتمعي، التي تميّز مجتمع دولة الإمارات.