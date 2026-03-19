فعاليات مفعمة بالمتعة والترفيه بجامع الشيخ زايد الكبير خلال إجازة عيد الفطر

يستعد جامع الشيخ زايد الكبير لاستقبال زوّاره خلال إجازة عيد الفطر بباقة واسعة من التجارب المجانية والخدمات التي تمنح العائلات والأصدقاء يوماً مليئاً باللحظات المميزة.

فمن متحف نور وسلام وتجربة ضياء التفاعلية الغامرة، إلى الجولات المجانية الممتدة على مدار الساعة، ثم جولات سُرى الليلية التي تمتد حتى ساعات الصباح.

وتكتمل الرحلة في سوق الجامع الذي يقدم خيارات واسعة للتسوق والترفيه، مع عروض خاصة خلال إجازة عيد الفطر تشمل مطاعم، منافذ بيع، وصالة ألعاب للأطفال، ليعيش الضيوف مع عائلاتهم وأصدقائهم يوماً متكاملاً يجمع بين المتعة والاكتشاف في أحد أبرز معالم أبوظبي.

وتبدأ الرحلة من متحف نور وسلام، حيث ينتقل الزائر بين عروض تفاعلية ومقتنيات فنية تقدم بأسلوب عصري يلامس الحواس ويأسر الكبار والصغار. ولم ينس المتحف الأطفال، إذ يقدم مساحة مخصصة لهم تضم ألعاباً تفاعلية وتجارب تعليمية ممتعة، ليكتشفوا المحتوى بطريقتهم الخاصة، فيما يستمتع الكبار بعروض المتحف ومقتنياته.

ويواصل الضيوف جولتهم داخل تجربة ضياء التي تأخذهم في عرض بصري بتقنية 360°، ينتقل بين الفضاء الواسع وتراث الإمارات في مشاهد تنبض بالحياة وتضيف لمسة من الدهشة والإلهام.

وتتقدم الجولات المجانية مشهد هذه التجارب، ممتدة على مدى اليوم، يقدمها فريق متخصص بأسلوب مبسط قريب من الجمهور، يناسب مختلف الثقافات والفئات العمرية.

ومن خلال مسارات مخصصة تتيح للزوار الاقتراب من تفاصيل الفنون المعمارية، والاستماع إلى قصص وتاريخ بناء هذا الصرح الفريد، تصاحب الفرق المتخصصة الزوار في رحلة اكتشاف ممتعة تكشف لهم جوانب المعلم عن قرب، مع الوصول إلى مواقع لا يصلها عادةً غير الملتحقين بالجولات.

ومع تزامنها مع عيد الفطر، يتعرف الضيوف على معاني العيد ومظاهر الاحتفال به في جولات تُقدَّم بأسلوب مشوق وشرح سلس.

وتمنح هذه الجولات العائلات حرية اختيار التوقيت الأنسب لهم على مدار الساعة، ضمن تجربة تجمع بين المتعة والاكتشاف والاطلاع في آن واحد.

ولا تتوقف المتعة هنا، إذ يقدم سوق الجامع خيارات واسعة للتسوق والترفيه، مع عروض خاصة للعطلة تشمل مطاعم، منافذ بيع، وصالة ألعاب للأطفال، ما يجعل الزيارة تجربة متكاملة تشبه ما تقدمه أبرز الوجهات الترفيهية في العاصمة.

ويضم السوق أكثر من 68 وحدة تجارية، بما فيها الأكشاك الخارجية المطلة على منظر الجامع، ما يتيح للزوار قضاء ساعات ممتعة بين التسوق والراحة وتناول الطعام.

وعشاق الزيارات الليلية سيكونون على موعد مع جولات سرى الممتدة من العاشرة مساءً حتى التاسعة صباحاً، والتي تكشف تفاصيل لا تُرى خلال النهار.