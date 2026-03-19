تزيين أبوظبي وضواحيها بآلاف التشكيلات المضيئة

زينت بلدية مدينة أبوظبي العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي بآلاف التشكيلات واللوحات المضيئة، وعبارات المعايدة، لنشر البهجة وإسعاد أفراد المجتمع في مختلف المناطق تجسيداً لمظاهر البهجة والفرحة، ومشاركة لأفراد المجتمع احتفالاتهم بعيد الفطر السعيد.

واستخدمت البلدية في زينة عيد الفطر المبارك آلاف القطع والتشكيلات المضيئة، التي تجانست مع زينة شهر رمضان.

حيث تم دمج هذه المجسمات بعبارات المعايدة والتهنئة بالعيد، لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة عند الكثير من التقاطعات بالطرق الرئيسية والفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.