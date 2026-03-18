فعاليات عيد الفطر في «حديقة أم الإمارات» تجمع العائلات احتفاء بعام الأسرة

أعلنت حديقة أم الإمارات عن برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك، تحت شعار «عيدكم في الحديقة»، الذي يقدّم تجربة عائلية متكاملة في أجواء مريحة وآمنة في قلب الطبيعة، تعزز التواصل بين أفراد المجتمع، وتوفّر مساحات تفاعلية تجمع العائلات في إمارة أبوظبي، وذلك احتفاءً بـ«عام الأسرة».

يهدف البرنامج إلى ترسيخ الروابط الأسرية من خلال باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والإبداعية التي تمزج بين الترفيه والتعليم والتجارب الثقافية ويتيح للزوار الاستمتاع بمنطقة الألعاب التفاعلية الحافلة بالأنشطة، إلى جانب المشاركة في الألعاب اللوحية والتجارب الإبداعية، بما في ذلك الفنون والحرف اليدوية وورش العمل، بما يوفّر تجارب نوعية تثري أوقات الأطفال والعائلات على حد سواء.

وتتضمن الفعاليات عروضاً حية متنوعة وعروضاً ترفيهية متنقلة تضفي مزيداً من البهجة على أجواء العيد، بما في ذلك عروض الهولا هوب.

وعروض الفقاعات، إلى جانب شخصيات كرتونية تجوب أرجاء الحديقة، فيما تتيح جلسات القراءة التفاعلية للأطفال فرصة الاستمتاع بسرد القصص في أجواء تعليمية ملهمة.

وفي إطار إبراز الموروث الثقافي لدولة الإمارات، تحتضن الحديقة عرض التفاعل مع الصقور اليومي، الذي يسلّط الضوء على تقاليد الصقارة الأصيلة، وذلك ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً.

كما يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة «سينما الحديقة» التي تعرض مجموعة مختارة من الأفلام العائلية وأفلام المغامرات المناسبة لمختلف الأعمار، بما في ذلك «حكايات الجدة مهرة» يومياً في تمام الساعة 6:30 مساءً، إلى جانب برنامج خاص من الساعة 8:00 مساءً بالتعاون مع «إيمج نيشن» لعرض أفلام إماراتية مختارة من بينها «العيد عيدين، شباب شياب، وراشد ورجب».

ولعشّاق المغامرة من الأطفال، تقدّم منطقة المغامرات مجموعة من الأنشطة الخارجية التي تشجّع على الحركة والاستكشاف، بما في ذلك الألعاب التفاعلية، والأنشطة المائية.

وتجارب اللعب الجماعي مثل بيت البالونات، ومسابقات كرة القدم، والطائرات الورقية، ومنطقة المياه التفاعلية، والقلعة النطاطة، بما يوفّر بيئة حيوية ومرحة للمجتمع.

وتوفّر حظيرة الحيوانات في الحديقة تجربة تفاعلية تعليمية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة تتيح التفاعل مع الحيوانات الأليفة وإطعامها، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية والتحدث مع القائمين عن طرق رعايتها.