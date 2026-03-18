Al Bayan
الإمارات

«دفاع مدني أبوظبي» تحتفي مع الأطفال بتوزيع وجبات الإفطار

البيان

أبوظبي

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في فعالية يوم الطفل الإماراتي، التي أقيمت في بيت محمد بن خليفة بمدينة العين. شهدت الفعالية توزيع وجبات الإفطار والهدايا على الزوار والحضور، في أجواء مفعمة بالفرح والتعاون.

وذلك في إطار التزام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بدورها المجتمعي، وحرصها على تنمية وصقل مهارات الأطفال، وتنمية روح العمل التطوعي والمساعدة المجتمعية، وتعزيز روح المسؤولية لديهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وأكدت الهيئة حرصها على توفير بيئة متكاملة للأطفال، والعمل على ترسيخ ثقافة السلامة العامة لديهم.