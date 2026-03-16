نهيان بن مبارك: القيادة الرشيدة تضع الشباب على رأس أولوياتها

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن الصندوق حريص على الوصول بأنشطته ومبادراته إلى كافة فئات المجتمع الإماراتي، بمن في ذلك أبناء وبنات الإمارات من طلاب المدارس والجامعات، لا سيما في شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الهدف من كافة البرامج التي يطلقها الصندوق هو تعزيز قيم الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة في نفوس الأجيال الجديدة، من خلال الحرص على هويتهم الوطنية ولغتهم العربية، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تضع الشباب على رأس أولوياتها، وتوجّه دائماً بدعمهم وتمكينهم ليكونوا قادة المستقبل.

جاء ذلك عقب اختتام صندوق الوطن، أول من أمس، سلسلة من الأنشطة والفعاليات الرمضانية التي نظمها الصندوق خلال الشهر الفضيل بالتعاون مع أعضاء أندية الهوية الوطنية في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث شارك في الأنشطة طلبة 90 مدرسة عبر منصة «نفديك»، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية والتعليمية التي أطلقها الصندوق خلال شهر رمضان المبارك لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأخلاقية والتواصل لدى طلاب المدارس.

قيم نبيلة

وأكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن هذه الأنشطة تأتي تجسيداً لتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بأهمية استثمار الأجواء الروحانية لشهر رمضان في غرس القيم النبيلة وتعزيز الارتباط باللغة العربية وثقافة المجتمع الإماراتي، لتعزيز قيم التواصل وربط طلاب المدارس بقيمهم الوطنية والمجتمعية والدينية، مؤكداً أن البرنامج الرمضاني لهذا العام تم تصميمه في إطار الاحتفاء بـ«عام الأسرة» لتعزز الشراكة بين البيت وأولياء الأمور والمدرسة في تنشئة أجيال المستقبل من أبناء وبنات الإمارات.

وعن أهم الأنشطة التي تضمنها برنامج الصندوق، أوضح القرقاوي أن الأجندة الرمضانية تضمنت مجموعة من المبادرات التعليمية والثقافية والتطوعية، في مقدمتها مسابقة «لغة القرآن»، التي شهدت مشاركة واسعة من الطلبة، حيث شارك فيها 412 طالباً وطالبة يمثلون 28 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، في تجربة تعليمية تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في اللغة العربية وتعميق ارتباطهم بلغة القرآن الكريم، إضافة إلى تعزيز فهمهم للقيم الإنسانية التي يحملها.

مكارم الأخلاق

وأضاف أن البرنامج تضمن كذلك تنظيم مجالس رمضانية مدرسية تحت شعار «مكارم الأخلاق»، التي انطلقت عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الطلبة وأولياء الأمور والهيئات التدريسية والإدارية، وركزت إلى إحياء تقاليد المجالس باعتبارها منصة للحوار والتوجيه التربوي، ومناسبة لتبادل الأفكار والخبرات بين الأجيال المختلفة حول القيم والسلوكيات الإيجابية المستمدة من القرآن الكريم والسيرة النبوية.

وأوضح القرقاوي أن الصندوق قام بتنظيم «تحدٍ معرفي يومي» طوال شهر رمضان تضمن 30 سؤالاً، شارك فيه الطلبة وأولياء أمورهم، في خطوة تهدف إلى تشجيع التعلم التفاعلي داخل الأسرة وتحفيز الطلبة على البحث والمعرفة، إضافة إلى تعزيز روح المشاركة والتفاعل بين أفراد المجتمع المدرسي، مثمناً جهود الكثير من الجهات التي شاركت صندوق الوطن في تنظيم هذه المبادرات، من بينها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، التي قدمت عدداً من الكتب الدينية ونسخاً من القرآن الكريم كي تخصص لطلاب المدارس المشاركين في الأنشطة المختلفة ومسابقة «لغة القرآن».