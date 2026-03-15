مركز إدارة الطوارئ بأبوظبي يعزز الجاهزية المجتمعية



في إطار منظومة الاستجابة الشاملة التي تعتمدها إمارة أبوظبي لمواكبة المستجدات الإقليمية، يواصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي تنفيذ المرحلة الثانية من حملة «مجتمعنا جاهز»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ودائرة تنمية المجتمع، ومؤسسة التنمية الأسرية، وهيئة زايد لأصحاب الهمم، إلى جانب مجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة تدوير، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.



وتركز الحملة على رفع مستوى المعرفة بالإجراءات الصحيحة للتعامل مع الحالات الطارئة والتعريف بآليات التصرف عند تلقي رسائل الإنذار، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع بكيفية التعامل في حال سقوط شظايا أو مخلفات محتملة مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على السلامة العامة.

كما تسلط الضوء على مخاطر تصوير مواقع الحوادث أو تداول المعلومات غير الدقيقة خلال الأزمات وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية في جهود الاستجابة الميدانية، فضلاً عن دور الوعي المجتمعي في الحد من انتشار الشائعات وتعزيز الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات.



وقال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «تأتي حملة مجتمعنا جاهز في إطار رؤية إمارة أبوظبي الهادفة إلى بناء مجتمع واعٍ وقادر على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة بكفاءة ومسؤولية.

وتركز هذه المرحلة من الحملة على تعزيز المعرفة بالإجراءات الصحيحة للتصرف عند تلقي رسائل الإنذار أو عند وقوع الحوادث، إضافة إلى ترسيخ السلوكيات الآمنة في المواقف التي قد تنطوي على مخاطر مثل سقوط الشظايا، أو تداول معلومات غير دقيقة أثناء الأزمات».