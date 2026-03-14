قائد شرطة أبوظبي يطّلع على جاهزية الدفاع المدني في مدينة شخبوط

زار اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز الدفاع المدني في مدينة شخبوط التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، في إطار حرصه على متابعة جاهزية منظومة العمل الميداني والاطلاع على مستوى الاستعداد للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، بحضور العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وعدد من الضباط.

وأطلع المهيري خلال الزيارة على سير العمل في المركز والخطط التشغيلية المعتمدة للتعامل مع الحوادث والبلاغات، واستمع إلى شرح عن الإمكانات الفنية والتجهيزات الحديثة المستخدمة في عمليات الإطفاء والإنقاذ، والآليات المتبعة في رفع كفاءة الاستجابة للحوادث وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتابع عرضاً عن آليات التنسيق والتكامل بين فرق الدفاع المدني والجهات المعنية، ودور التقنيات الحديثة في دعم العمليات الميدانية وتعزيز سرعة الاستجابة للحوادث، بما يسهم في ترسيخ منظومة متكاملة للأمن والسلامة.وأكد المهيري أهمية مواصلة تطوير القدرات الميدانية وتعزيز الجاهزية العملياتية.

مشيداً بجهود الكوادر العاملة في الدفاع المدني، وما يبذلونه من عطاء وتفانٍ في أداء واجبهم الإنساني والوطني لحماية المجتمع والتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة واحترافية.