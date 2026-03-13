نجاح إجراء أول خزعة قلبية لطفل خضع لعملية زراعة قلب في «خليفة الطبية»

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن تحقيق إنجاز طبي نوعي يُعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، تمثل في نجاح إجراء أول خزعة قلبية لطفل خضع لعملية زراعة قلب، وذلك في مدينة الشيخ خليفة الطبية - صحة، إحدى منشآت مجموعة «بيورهيلث»، بهدف تقييم حالة القلب بعد عمليات الزراعة.

وجرى تنفيذ الإجراء المتقدم ضمن برنامج الأطباء الزائرين في أبوظبي التابع لدائرة الصحة - أبوظبي، الذي يستقطب نخبة من الخبراء العالميين في مختلف التخصصات الطبية، بما يسهم في توفير أحدث العلاجات داخل الدولة وتعزيز جودة الرعاية الصحية، ويجسد التزام الإمارة المستمر بتطوير منظومتها الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأفراد المجتمع.

وخضعت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات لأول خزعة قلبية من نوعها في مدينة الشيخ خليفة الطبية - صحة، حيث أُجري التدخل الطبي بنجاح على يد الدكتور رضوان رحمن، استشاري طب قلب الأطفال والتداخل القلبي في المدينة، بمشاركة الدكتور جوشوا فيليب كانتر، استشاري طب القلب التداخلي في مستشفى الأطفال الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.