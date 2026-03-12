مجلس رمضاني في أبوظبي يناقش تعزيز الوعي بالسلامة المنزلية

نظّمت جمعية واجب التطوعية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، مساء أول من أمس، مجلساً رمضانياً توعوياً بعنوان «السلامة في المنزل».

وذلك في مقر مجلس البطين في أبوظبي، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة والوقاية داخل المجتمع.عقد المجلس برعاية وحضور معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية.

والعميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والعميد محسن سعيد المنصوري، مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة في الهيئة، والدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري..

وقال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، إن المجالس الرمضانية تمثل منابر مجتمعية فاعلة لنشر المعرفة وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع.

لاسيما في القضايا المرتبطة بسلامة الإنسان وصون الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تبرز الحاجة إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والاستعداد الاستباقي لمواجهة مختلف المخاطر.

من جانبه استعرض العقيد عيسى عبدالله المرزوقي، ممثلاً عن قطاع الإنقاذ والإطفاء، جملة من المحاور التوعوية المرتبطة بسلامة المنازل، مؤكداً أهمية ترسيخ مفاهيم الوقاية والاستعداد المسبق لمواجهة الحوادث المنزلية، وتعزيز الوعي المجتمعي بالسلوكيات الآمنة داخل البيئة المنزلية.