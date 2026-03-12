ملتقى في أبوظبي يستعرض قصص نجاح أطباء إماراتيين

انطلقت، أمس في أبوظبي، أعمال «ملتقى الطبيب الإماراتي» السادس، افتراضياً وميدانياً، بمشاركة نخبة من قادة الرعاية الصحية والأطباء الإماراتيين من القطاعين العام والخاص ورواد الأعمال الاجتماعيين في القطاع الصحي، وذلك بالتزامن مع يوم الطبيب الإماراتي.

حيث تم استعراض العديد من قصص نجاح الأطباء الإماراتيين.وخلال الملتقى تم إطلاق «مبادرة أطباء الأسرة» بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، بهدف تأهيل أطباء إماراتيين في طب الأسرة عبر برامج تدريبية متقدمة معتمدة من الكلية الأمريكية لأطباء الأسرة.

بالشراكة مع البرنامج الوطني «جاهزية»، بما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية الأولية وتقديم الخدمات المجتمعية عبر العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية في مختلف أنحاء الدولة.

وأكد الدكتور عادل الشمري العجمي، رئيس مبادرة أطباء الإمارات وبرنامج الإمارات «جاهزية»، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد للعطاء، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الكوادر الطبية الوطنية في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات الصحية والكوارث وحالات الطوارئ.