«النقل المتكامل» يكثّف خدمات التنقل بمحيط جامع الشيخ زايد خلال رمضان

كثّف مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، خدمات التنقل في محيط جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، بهدف تسهيل وصول المصلين والزوار إلى الجامع وتوفير تجربة تنقل مريحة وآمنة، وذلك عبر حزمة من الإجراءات التشغيلية وإدارة الحركة المرورية في المنطقة.

ويشرف المركز عبر غرفة عمليات إدارة الحركة المرورية على تشغيل منظومة متكاملة لمتابعة الحركة في محيط الجامع، من خلال مراقبة الطرق والتقاطعات المزودة بإشارات ضوئية باستخدام كاميرات المراقبة، بما يضمن الاستجابة السريعة لأي ازدحام أو حادث مروري.

كما خصص المركز مفتشين ميدانيين للتواجد عند مواقع الإشارات الضوئية في محيط الجامع للإسهام في تنظيم الحركة المرورية، إضافة إلى توفير خدمة مساندة الطرق وقطر المركبات، وتكثيف تمشيط الدوريات للتعامل استباقياً مع الحالات وعمليات الإخلاء، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، خاصة خلال أوقات الذروة عند الإفطار وصلاتي التراويح والقيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وفيما يتعلق بخدمات مركبات الأجرة، وفر مركز النقل المتكامل نحو 100 مركبة يومياً طوال شهر رمضان لخدمة المصلين والزوار في جامع الشيخ زايد الكبير، مع زيادة العدد خلال الأيام العشرة الأخيرة بما يتناسب مع ارتفاع الطلب.

كما خصص المركز مفتشين ومنظمي حركة في الموقع بالتنسيق مع الشركات المشغلة لضمان كفاءة الخدمة، إلى جانب تحديد مناطق مخصصة لتنزيل وتحميل الركاب بالتعاون مع فريق العمل في الجامع، بما يسهم في تسهيل حركة الزوار وتنظيم التنقل في المنطقة.

أما خدمات حافلات النقل العام، فقد تم تعزيزها لتسهيل تنقل المصلين والزوار إلى الجامع مع رفع الطاقة الاستيعابية خلال أوقات الذروة، حيث شملت الخطة تشغيل خط (Q3) بحافلات تصل سعتها إلى 85 راكباً بدلاً من الحافلات الصغيرة، وإضافة حافلتين على الخط خلال الفترة المسائية، وزيادة الرحلات التشغيلية بنحو 60 رحلة إضافية بين محطة ربدان وموقف جامع الشيخ زايد الكبير.