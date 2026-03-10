شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «خير الأيام»

نفذت مديرية شرطة المناطق الخارجية بشرطة أبوظبي مبادرة «خير الأيام» في منطقة مصفح، وذلك تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يجسد إرث العطاء الإنساني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس القيم الراسخة التي أرساها في ميادين العمل الخيري والإنساني.

وأكد العقيد يوسف محمد المهيري، مدير مركز شرطة مصفح، أن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم التضامن والتكافل.

مشيراً إلى أنه تم توزيع 3000 وجبة إفطار على العمال في منطقة مصفح، إلى جانب تقديم فحوصات طبية مجانية، وتنفيذ برامج توعوية وصحية تسهم في تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الصحة واللياقة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن الفعالية تضمنت كذلك أنشطة ترفيهية ومسابقات متنوعة صاحبتها جوائز رمزية، ما أسهم في إدخال السرور إلى نفوس المستفيدين وتعزيز أجواء الألفة والتلاحم المجتمعي، مؤكداً أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العمل الإنساني وتعزيز ثقافة العطاء، وتأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها شرطة أبوظبي على مدار العام دعماً لاستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الأمن المجتمعي الشامل وبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة، وترسيخ جسور الثقة والتواصل الإيجابي مع مختلف فئات المجتمع.