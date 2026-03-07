بلدية أبوظبي تخصص 6 مواقع لفعالية مجلس رمضان

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي فعالية مجلس رمضان في عدد من المواقع المختلفة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التواصل المجتمعي وإحياء الأجواء الرمضانية التراثية.

وتُقام فعالية مجالس رمضان، وهي مجالس مفتوحة للجمهور، في ستة مواقع تشمل الساحات في: مدينة خليفة، مدينة محمد بن زايد، الفلاح، الباهية، شخبوط، والشامخة، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير ولغاية 8 مارس 2026، حيث تستقبل زوارها يومياً من الساعة 9:00 مساءً وحتى 2:00 صباحاً.

وتتضمن المجالس العديد من الفعاليات والفقرات المتنوعة الهادفة إلى إسعاد الزوار من مختلف الفئات، وتشمل توفير أكثر من 20 عربة طعام ومقاهٍ، وألعاب ومسابقات دينية وتراثية وترفيهية، إلى جانب 18 كشكاً لعرض منتجات الأسر المنتجة، فضلاً عن فعاليات رمضانية متنوعة تناسب جميع أفراد المجتمع.

وتهدف المجالس الرمضانية إلى تعزيز التواجد البلدي وإشراك أفراد المجتمع في الفعاليات التي تنظمها البلدية، وتفعيل دورهم وزيادة مستوى المشاركة المجتمعية، كما تسعى إلى تحفيز أبناء المناطق المستضيفة للمجالس للقيام بدور إيجابي ومشاركة فاعلة في المناسبات المجتمعية، بما يعزز أواصر التواصل بين مختلف الفئات. كذلك تسهم المجالس في توفير تجارب ترفيهية ممتعة.