«أبوظبي للصحة العامة» يطلق تحدي «عيش رمضان صح»

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة تحدي «عيش رمضان صح»، وهي مبادرة مجتمعية شاملة تنظّم عبر منصة «صحتنا» على تطبيق «تم»، وتهدف إلى تمكين جميع سكان الإمارة من تبنّي روتين متوازن وعادات صحية مستدامة طوال الشهر الفضيل.

ويأتي هذا التحدي ضمن حملة مركز أبوظبي للصحة العامة الرمضانية «عيش رمضان صح»، التي تنسجم مع استراتيجية أبوظبي الأشمل لتعزيز أنماط الحياة الصحية، عبر مساعدة أفراد المجتمع على التعامل مع أبرز التحديات السلوكية خلال الشهر الكريم، مثل تغيّر أنماط النوم.

واختلاف مواعيد الوجبات، وتراجع مستويات النشاط البدني، وتأثير ذلك على الصحة النفسية. وتشير الدراسات إلى أن 37 % من السكان يلاحظون انخفاضاً في النشاط البدني خلال رمضان، و55 % يعانون من تراجع ساعات النوم، فيما أفاد 48 % بزيادة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بعد الإفطار.

وأشار 25 % إلى انخفاض في مستوى الإنتاجية. ورغم شيوع هذه التغيرات، إلا أنها ليست حتمية، ويمكن إدارتها بخطوات بسيطة ومدروسة.

وتؤكد الحملة أن الحفاظ على الصحة خلال رمضان لا يعني بذل جهد أكبر، بل القيام بالأشياء الصحيحة باستمرار، وبأسلوب يتناغم مع إيقاع الحياة اليومية خلال الشهر الفضيل.

ومن خلال «عيش رمضان صح»، يعمل مركز أبوظبي للصحة العامة على ترسيخ مفهوم الصحة والعافية كخيار واقعي وقابل للتحقيق، يتماشى مع روح رمضان وقيمه.

وقال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «رمضان شهر التأمل والإيمان والتواصل الاجتماعي. ومن خلال «تحدي عيش رمضان صح» ندعم أفراد المجتمع بخطوات بسيطة بإشراف خبراء تساعدهم على العناية بصحتهم دون الإخلال بروحانية الشهر الفضيل، لأن الروتين المتوازن في رمضان ينعكس إيجاباً على صحة الأفراد والعائلات والمجتمع على المدى الطويل».