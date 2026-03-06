«توام» يصحح اعوجاجاً حاداً في العمود الفقري لطفل

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن إنجاز جديد في مستشفى توام، تمثل في التصحيح الناجح لحالة اعوجاج العمود الفقري الحاد لدى طفل يبلغ من العمر أربع سنوات مصاب بمتلازمة ستوف-ويدمان.

الطفل كان قد خضع لعمليات جراحية عدة في أطرافه سابقاً، وكان يعاني من اعوجاج صدري في العمود الفقري بزاوية 75 درجة، لم يستجب للعلاج التحفظي بما في ذلك التدعيم.

كما كان يعاني من تشوه واضح في القفص الصدري وعدم تناسق في الكتفين. وبعد إجراء فحوصات شاملة باستخدام الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي لاستبعاد العيوب الخلقية أو التشوهات العصبية المحورية، قام فريق التخدير في مستشفى توام بتقييم حالته بعناية وتهيئته للجراحة.

وأُجريت العملية التي استغرقت ساعتين بقيادة الدكتور عبد النزير معين، وتضمنت استخدام تقنية MAGEC (القضبان النامية المساعدة مغناطيسياً) للتصحيح طفيف التوغل من الخلف. وقد كانت العملية جهداً منسقاً للغاية شارك فيه أطباء التخدير، وفريق غرفة العمليات، واختصاصيو زراعة الأجهزة. الطفل فقد كمية دم قليلة جداً، وتعافى بسلاسة، وغادر المستشفى في غضون ثلاثة أيام فقط من العملية.