«أبوظبي للدفاع المدني» تطلق «دورية السلامة»

دشنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مبادرة «دورية السلامة»، كونها مشروعاً ميدانياً يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، والارتقاء بجاهزية الأفراد والمؤسسات في مواجهة المخاطر والطوارئ، انسجاماً مع أهداف عام المجتمع.

وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، أن المبادرة تجسد نموذجاً فعالاً للتكامل بين التوعية الميدانية والعمل الوقائي، كما تنسجم مع رؤية حكومة أبوظبي في بناء مجتمع آمن وواعٍ وقادر على مواجهة التحديات، من خلال تعزيز ثقافة الوقاية والعمل الاستباقي والتواصل الميداني المباشر.

وقال العميد سالم عبدالله الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، إن دورية السلامة تمثل رسالة عملية لترسيخ هذا المفهوم، من خلال التدريب المباشر والتقييم الوقائي والتحفيز الإيجابي، ما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح المقدم الدكتور حمدان حسن بن ذيبان، مدير مشروع «دورية السلامة»، أن المبادرة تركز على تنفيذ زيارات ميدانية، بهدف نشر التوعية، وتقييم جاهزية المواقع.