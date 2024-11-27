طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والشمالية والساحلية يصاحبها سقوط أمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، و تكون حركة الرياح شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الإضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 00:03،و الجزر الأول عند الساعة 18:12والجزر الثاني عند الساعة **:**.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب ، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:58 والمد الثاني عند الساعة 07:30

و الجزر الأول عند الساعة 14:00 والجزر الثاني عند الساعة02:28.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 21 80 40

دبي 30 22 80 35

الشارقة 30 19 85 40

عجمان 30 21 80 30

ام القيوين 29 19 80 35

رأس الخيمة 30 19 80 40

الفجيرة 32 23 75 35

العـين 30 20 65 30

ليوا 31 20 85 35

الرويس 28 19 80 30

السلع 27 18 85 40

دلـمـا 26 17 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 27 18 90 40

أبو موسى 27 18 90 45

