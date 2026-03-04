الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها من وإلى أبوظبي حتى الخميس

أفادت شركة الاتحاد للطيران بأن جميع رحلاتها التجارية المجدولة من وإلى أبوظبي ستظل معلقة حتى الساعة 2:00 ظهر يوم الخميس، في ظل الوضع الراهن بالمنطقة.

وأضافت الشركة أنه قد يتم تشغيل بعض رحلات إعادة التموضع والشحن والعودة إلى الوطن، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإماراتية، وذلك رهناً بموافقات تشغيلية وأمنية صارمة.

ودعت الاتحاد للطيران المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار إلا بعد تلقي اتصال مباشر منها، مع التأكيد على أن دخول المطار سيكون مقيداً لمن لا يحمل وثائق سفر مؤكدة.

كما نصحت الشركة بالتحقق من حالة الرحلات عبر موقعها الإلكتروني، وتحديث بيانات الاتصال في الحجز لضمان التواصل السلس.

وأوضحت الشركة أن المسافرين الذين لديهم تذاكر صادرة في أو قبل 28 فبراير، والذين كانت مواعيد سفرهم حتى 10 مارس، يمكنهم إعادة الحجز مجاناً على رحلات الاتحاد للطيران حتى 31 مارس. كما يمكن طلب استرداد قيمة التذاكر لجميع الرحلات حتى 10 مارس عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال وكيل السفر.

وأشارت الاتحاد للطيران إلى أن الضغط على المكالمات مرتفع حالياً، ما قد يؤدي إلى تأخر الرد على الاستفسارات مقارنة بالمعتاد.