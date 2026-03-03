تحذير من محتالين ينتحلون صفة موظفين مستغلين الأوضاع الراهنة



‏حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع من أساليب احتيالية مستحدثة يقوم بها أشخاص يستغلون المستجدات والأحداث الجارية، وينتحلون صفة موظفين في جهات رسمية أو مؤسسات خدمية بهدف خداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم أو بياناتهم الشخصية. ‏

وأوضحت أن المحتالين يتواصلون مع الضحايا عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدّعين تقديم خدمات أو تحديث بيانات أو تسوية أوضاع مالية، ويطلبون معلومات سرية مثل أرقام الحسابات البنكية أو الرموز السرية أو بيانات البطاقات المصرفية، مستغلين ثقة الجمهور بالجهات الرسمية.

وأكدت شرطة أبوظبي أن الجهات الحكومية لا تطلب إطلاقاً بيانات مصرفية أو رموز تحقق سرية عبر الهاتف أو الرسائل، داعيةً إلى عدم التجاوب مع أي اتصال مشبوه.