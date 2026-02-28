شرطة أبوظبي تشارك مجندي الخدمة الوطنية إفطارهم الرمضاني في إدارة التأهيل

زار العميد الدكتور سلطان عبيد بن حضيبة النعيمي، نائب مدير قطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، مجندي الخدمة الوطنية الدفعة (24) في إدارة التأهيل الشرطي، وشاركهم وجبة الإفطار الرمضاني، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المجندين ودعمهم معنوياً خلال فترة تأديتهم واجبهم الوطني، تزامناً مع «عام الأسرة 2026».

واستمع خلال الزيارة إلى مقترحات وآراء المجندين، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على ترسيخ قيم التواصل والتراحم التي يجسدها شهر رمضان المبارك، وتعزيز بيئة إيجابية تدعم جاهزية المجندين وتطوير قدراتهم.

واطلع على البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة للمجندين، والتي تهدف إلى صقل مهاراتهم وإعدادهم للمراحل المقبلة وفق أفضل معايير التدريب والتعليم، وبما يواكب التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيداً بمستوى الجاهزية والانضباط وروح المسؤولية الوطنية لديهم، ودورهم في دعم مسيرة الأمن والاستقرار، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية.

وكان في استقباله العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط.

وأعرب المجندون عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة التي تعزز الروح المعنوية خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدين اعتزازهم وحرصهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن وأداء مهامهم بكفاءة واقتدار.