إطلاق أول تجربة إقليمية لتشغيل الشاحنات ذاتية القيادة في أبوظبي

أطلق مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي مشروعاً تجريبياً لتشغيل الشاحنات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة «أوتوتيك» العالمية المتخصصة في تطوير أنظمة المركبات ذاتية القيادة، وشركة موانئ أبوظبي، ضمن مناطق خليفة الاقتصادية - أبوظبي «كيزاد».

يعدّ المشروع الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة لأغراض النقل اللوجستي والبضائع، بما يعكس توسع تطبيقات أنظمة النقل الذكي لتشمل مختلف قطاعات الحركة والنقل الحديثة.

ويهدف المشروع إلى تقييم تشغيل الشاحنات ذاتية القيادة داخل بيئة صناعية ولوجستية محددة، حيث تم تنفيذ الرحلات التجريبية على مسارات مخصصة داخل مناطق كيزاد، وفق أطر تنظيمية ومعايير تشغيلية معتمدة تضمن أعلى مستويات السلامة والجودة التشغيلية.

وخلال عام 2025، عملت الشركة المطورة، تحت إشراف مركز النقل المتكامل، على مواءمة أنظمة القيادة الذاتية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مع متطلبات الطرق المحلية واحتياجات النقل اللوجستي، لضمان تنفيذ الرحلات بكفاءة عالية وانسيابية تشغيلية، مع الالتزام بمعايير السلامة العالمية واختبار جاهزية التقنية للتشغيل في بيئات واقعية.