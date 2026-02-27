حمدان بن زايد يؤكد أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وفداً من دائرة البلديات والنقل، برئاسة معالي محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، وذلك في قصر النخيل، حيث اطلع سموه على أبرز المشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة، والخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة.

واستمع سموه، خلال اللقاء، إلى شرح مفصل حول سير العمل في مشاريع البنية التحتية، ومبادرات تطوير المرافق والخدمات البلدية وقطاع النقل، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده منطقة الظفرة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، وبما يعكس رؤية القيادة الرشيدة، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تحقيق التنمية المتوازنة وتوفير بيئة متكاملة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.

من جانبه، أعرب معالي محمد علي الشرفاء والمسؤولون عن شكرهم وتقديرهم لسموه على دعمه المستمر وحرصه على متابعة المشاريع، مؤكدين مواصلة العمل لتعزيز منظومة الخدمات وتطوير البنية التحتية بما يواكب خطط التنمية الشاملة في منطقة الظفرة.