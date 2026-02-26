ذياب بن محمد: «برزة أبوظبي» فضاء اجتماعي يعزز التواصل

شارك سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، موظفي الجهات الحكومية وأسرهم، مأدبة الإفطار الرمضاني في «برزة أبوظبي»، المجلس الرمضاني لحكومة أبوظبي، الذي ينظمه مكتب أبوظبي الإعلامي في قصر الحصن حتى اليوم.

وتبادل سموه التهاني مع قيادات وموظفي حكومة أبوظبي وأسرهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد سموه أن «برزة أبوظبي» تمثل فضاءً اجتماعياً يعزز التواصل والترابط ضمن منظومة العمل الحكومي، ومنصة تجمع موظفي الحكومة في أجواء رمضانية ترسخ ثقافة الحوار، وتعزز الألفة وروح الفريق الواحد، بما يعكس قيم المسؤولية المشتركة والانتماء التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، ويجسد التقاليد الراسخة للدولة في الضيافة والكرم والحفاوة.

وأشار سموه إلى أن تنظيم «برزة أبوظبي» ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة في دولة الإمارات، الذي يرسخ قيم الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، ويؤكد أهمية تمكين الأسرة وتعزيز دورها في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، مشيداً سموه بالمبادرات التي تسهم في تجسيد هذه القيم من خلال إتاحة مساحة تفاعلية تجمع الموظفين وأفراد أسرهم في بيئة تعزز التقارب.