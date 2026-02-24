«شخبوط الطبية» تنال إعادة اعتماد «الختم الذهبي» عن فئة المراكز الطبية الأكاديمية

نالت مدينة الشيخ شخبوط الطبية إعادة اعتماد «الختم الذهبي» عن فئة المراكز الطبية الأكاديمية من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، وفق معايير النسخة الثامنة التي أُطلقت مؤخراً. ويعزز هذا الإنجاز مكانة مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بوصفها المؤسسة الصحية التي كانت بين الأوائل في دولة الإمارات التي تحظى بهذا التصنيف المرموق.

وتعكس إعادة الاعتماد التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بسلامة المرضى، وجودة الأداء، وريادتها في التعليم الطبي والبحث العلمي، كما تؤكد على المستوى العالمي لجودة الرعاية الصحية المتوفرة للمرضى في أبوظبي، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً للتميز في الرعاية الصحية.

كما تمثّل معايير النسخة الثامنة التي أصدرتها اللجنة الدولية المشتركة، أحدث الأطر العالمية المتقدّمة لاعتماد مؤسسات الرعاية الصحية، مع تركيز على رعاية المرضى، والعدالة الصحية، ودور القيادات في رفع معايير الأداء، وترسيخ ثقافة السلامة، ودعم التحوّل الرقمي، والنتائج القابلة للقياس.

وقال الدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: «يعكس حصولنا على إعادة الاعتماد الشغف والخبرة والتفاني الذي يقدّمه فريقنا يومياً لضمان رعاية صحية عالمية المستوى للمجتمعات التي نخدمها. وتُمثل إعادة الاعتماد وفق معايير النسخة الثامنة الجديدة، دليلاً على قوة نموذج عملنا، حيث تتكامل رعاية المرضى الاستثنائية مع التعليم المتقدّم والبحث العلمي للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يُعد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة معياراً عالمياً للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، وهو يؤكد التزامنا بالتطوير المستمر، ليتماشى مع طموحنا في وضع معايير جديدة للتميّز على المستويين المحلي والعالمي». وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لفئة المراكز الطبية الأكاديمية المعيار الذهبي لاعتماد الرعاية الصحية على مستوى العالم، وهو مخصّص للمنظمات التي توفّق بسلاسة بين رعاية المرضى المتقدّمة، ورسالتها الأكاديمية والبحثية المتطوّرة.