100 مليون درهم مساهمة من «أوقاف أبوظبي» دعماً لـ«وقف أم الإمارات للأيتام»

أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر – أوقاف أبوظبي تقديم مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، في خطوة تنسجم في المضمون والأهداف مع رسالتها الرامية إلى تحويل الثروات إلى حافز للنمو المستدام، وتعزيز الرفاهية المجتمعية والرخاء الاقتصادي والاستدامة، مع التركيز على صون استثمارات الأوقاف وتنميتها وحماية الأيتام.

وكانت «أوقاف أبوظبي» قد أطلقت حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مجسدة قيم الخير والعطاء المتجذرة في الإمارات، ومستلهمة مضمونها من إرث الوالد المؤسس الذي جعل من الإنسانية نهجاً ومن الخير فعلاً مستداماً، ولا تزال قيمه النبيلة حاضرة في وجدان كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات الخيرة.

بيئة داعمة

وفي هذا الصدد، قال عبدالحميد محمد سعيد رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «تمثل حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» تجسيداً عملياً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ الوقف كأداة تنموية مستدامة تدعم الأولويات الوطنية وتعزز الاستثمار في الإنسان. وتؤكد مساهمتنا التزام الهيئة بتفعيل منظومة وقفية عصرية تدار وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن استدامة الموارد وتعظيم أثرها الاجتماعي، وتوفير بيئة داعمة تمكن الأيتام من بناء مستقبلهم بثقة واستقرار. إننا نؤمن بأن الوقف ليس دعماً آنياً، بل إطار استراتيجي طويل الأمد يرسخ التكافل المجتمعي ويسهم في تحقيق التنمية الشاملة».

من جانبه قال فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «نسعى في «أوقاف أبوظبي» إلى ترسيخ دعائم منظومة وقفية تكفل استمرارية الدعم للأيتام، وتتبنى نهجاً استثمارياً مستداماً يضمن حصول الأيتام على أجود خدمات التعليم والرعاية الصحية، علاوة على تمكينهم اجتماعياً، ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم، وليتمكنوا من تحقيق طموحاتهم».

وأضاف: «تجسد الحملة مبادرة خيرية أخرى تضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل بالأعمال الخيرية والإنسانية المشهود لها عالمياً». وتواصل «أوقاف أبوظبي» إطلاق المبادرات الخيرية، حيث نجحت حملتها «وقف الحياة» التي أطلقتها في «عام المجتمع» بجمع ما يقارب مليار درهم، في حين تستقطب حملتها الحالية «وقف أم الإمارات للأيتام»، والتي تتزامن مع «عام الأسرة»، اهتماماً مجتمعياً واسعاً من الأفراد والمؤسسات وجهات القطاع الخاص، نظراً لدورها الإنساني النبيل وهدفها الطموح الذي يصب في مصلحة المجتمع ودولة الإمارات ككل.